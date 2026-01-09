В Киеве четверо погибших, среди них медик: в РФ пишут, что «цели достигнуты»
Поздно вечером 8 января в Киеве начала работать ПВО. Мэр Виталий Кличко предупредил: россияне уже выпустили на столицу около 15 БпЛА, которые кружат над городом.
Ближе к полуночи зафиксировали первые «прилеты». Кличко уточнил, что загорелся дом в Печерском районе Киева.
В течение следующего часа мэр и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщали о взрывах и ударах по городу. В результате обстрелов есть разрушения гражданской инфраструктуры, начались пожары. Уже в 01:37 стало известно, что из-за «прилетов» пострадали четверо людей.
«Трем медики оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали», – уточнил Кличко.
В 02:19 Ткаченко проинформировал об одном погибшем. А через несколько минут количество жертв возросло.
«Уже двое погибших. Подтверждено», – написал Ткаченко.
Вскоре Виталий Кличко сообщил о повторном попадании БпЛА по жилому дому. Под ударом оказались медики, которые приехали оказывать помощь пострадавшим.
«Погиб один медик и есть раненые медработники», – уточнил городской голова.
Позже стало известно, что троих медиков госпитализировали, а в городе начались проблемы с электро- и водоснабжением. По состоянию на 04:40 было известно о четырех погибших и 19 пострадавших. 14 людей госпитализированы.
Тем временем в Киевской городской государственной администрации сообщили о перебоях с горячей водой и теплоснабжением. Электротранспорт заменили автобусы, а также частично остановилось метро.
Также досталось и Львовской области. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич рассказал об ударе по объекту критической инфраструктуры. Информации о разрушениях домов и пострадавших нет. Однако он передал, что начались проблемы с газоснабжением в селе Рудно.
«Газ отключили из-за системы защиты в Рудно. Временно без газа осталось 376 потребителей. Аварии нет – система сработала правильно, из-за ударной волны. Газ подадут сразу после проверки оборудования», – подчеркнул Зинкевич.
Массированный обстрел Украины уже прокомментировали в Минобороны РФ. Враг написал, что «цели удара достигнуты», объяснив, что это был ответ за якобы обстрел Украиной резиденции президента Путина в Новгородской области 29 декабря прошлого года.
Читайте также: Били БпЛА: Синегубов сообщил об ударах по Барвенково
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Киеве четверо погибших, среди них медик: в РФ пишут, что «цели достигнуты»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 09:26;