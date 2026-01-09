В Киеве четверо погибших, среди них медик: в РФ пишут, что «цели достигнуты»

Поздно вечером 8 января в Киеве начала работать ПВО. Мэр Виталий Кличко предупредил: россияне уже выпустили на столицу около 15 БпЛА, которые кружат над городом.

Ближе к полуночи зафиксировали первые «прилеты». Кличко уточнил, что загорелся дом в Печерском районе Киева.

В течение следующего часа мэр и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщали о взрывах и ударах по городу. В результате обстрелов есть разрушения гражданской инфраструктуры, начались пожары. Уже в 01:37 стало известно, что из-за «прилетов» пострадали четверо людей.

«Трем медики оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали», – уточнил Кличко.

В 02:19 Ткаченко проинформировал об одном погибшем. А через несколько минут количество жертв возросло.

«Уже двое погибших. Подтверждено», – написал Ткаченко.

Вскоре Виталий Кличко сообщил о повторном попадании БпЛА по жилому дому. Под ударом оказались медики, которые приехали оказывать помощь пострадавшим.

«Погиб один медик и есть раненые медработники», – уточнил городской голова.

Позже стало известно, что троих медиков госпитализировали, а в городе начались проблемы с электро- и водоснабжением. По состоянию на 04:40 было известно о четырех погибших и 19 пострадавших. 14 людей госпитализированы.

Тем временем в Киевской городской государственной администрации сообщили о перебоях с горячей водой и теплоснабжением. Электротранспорт заменили автобусы, а также частично остановилось метро.

Также досталось и Львовской области. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич рассказал об ударе по объекту критической инфраструктуры. Информации о разрушениях домов и пострадавших нет. Однако он передал, что начались проблемы с газоснабжением в селе Рудно.

«Газ отключили из-за системы защиты в Рудно. Временно без газа осталось 376 потребителей. Аварии нет – система сработала правильно, из-за ударной волны. Газ подадут сразу после проверки оборудования», – подчеркнул Зинкевич.

Массированный обстрел Украины уже прокомментировали в Минобороны РФ. Враг написал, что «цели удара достигнуты», объяснив, что это был ответ за якобы обстрел Украиной резиденции президента Путина в Новгородской области 29 декабря прошлого года.