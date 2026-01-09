Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”

Live

Події 22:55   09.01.2026
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові близько 19:25 9 січня, в цей момент у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з Курської області.

Доповнено о 22:55. Ракетою “Іскандер”, за попередніми даними, вдарили військові РФ по Слобідському району, інформує облпрокуратура. “Приліт” зафіксували у гаражному кооперативі. Пошкоджені гаражі, а також скління у багатоквартирних житлових будинках. Інформація про постраждалих не надходила.

Доповнено о 20:22. Внаслідок удару по гаражному кооперативу пошкоджені декілька гаражів і машин, повідомив Олег Синєгубов.

Доповнено о 19:57. Наразі без загиблих та постраждалих, але у кількох багатоквартирних будинках вибиті вікна, повідомив мер Ігор Терехов. Росіяни завдали удару по гаражному кооперативу у Слобідському районі.

19:28. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу о 19:22.

Моніторингові канали повідомили про балістику з Курська.

А слідом – про ракету над містом.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Слобідському районі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що поки що інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, сьогодні вночі армія РФ атакувала Київ – половина столиці без опалення. Інформація доповнюватиметься.

Читайте також: У Києві четверо загиблих, серед них медик: у РФ пишуть, що “цели достигнуты”

Автор: Оксана Горун
