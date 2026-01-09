Live

Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»

Происшествия 22:55   09.01.2026
Оксана Горун
Взрыв прогремел в Харькове около 19:25 9 января, в этот момент в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики из Курской области.

Дополнено в 22:55. Ракетой «Искандер», по предварительным данным, ударили военные РФ по Слободскому району, информирует облпрокуратура. «Прилет» зафиксировали в гаражном кооперативе. Повреждены гаражи, а также остекление в многоквартирных жилых домах. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнено в 20:22. В результате удара по гаражному кооперативу повреждены несколько машин и гаражей, сообщил Олег Синегубов.

Дополнено в 19:57. На данный момент без погибших и пострадавших, но в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, сообщил мэр Игорь Терехов. Удар россияне нанесли по гаражному кооперативу.

19:28. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе в 19:22.

Мониторинговые каналы сообщили о баллистике из Курска.

А следом — о ракете над городом.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Слободском районе.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что пока информации о пострадавших не поступало.

Напомним, сегодня ночью армия РФ атаковала Киев — половина столицы без отопления. Информация будет дополняться.

Читайте также: В Киеве четверо погибших, среди них медик: в РФ пишут, что «цели достигнуты»

