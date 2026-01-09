Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
Взрыв прогремел в Харькове около 19:25 9 января, в этот момент в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики из Курской области.
Дополнено в 22:55. Ракетой «Искандер», по предварительным данным, ударили военные РФ по Слободскому району, информирует облпрокуратура. «Прилет» зафиксировали в гаражном кооперативе. Повреждены гаражи, а также остекление в многоквартирных жилых домах. Информация о пострадавших не поступала.
Дополнено в 20:22. В результате удара по гаражному кооперативу повреждены несколько машин и гаражей, сообщил Олег Синегубов.
Дополнено в 19:57. На данный момент без погибших и пострадавших, но в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, сообщил мэр Игорь Терехов. Удар россияне нанесли по гаражному кооперативу.
19:28. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе в 19:22.
Мониторинговые каналы сообщили о баллистике из Курска.
А следом — о ракете над городом.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Слободском районе.
Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что пока информации о пострадавших не поступало.
Напомним, сегодня ночью армия РФ атаковала Киев — половина столицы без отопления. Информация будет дополняться.
Читайте также: В Киеве четверо погибших, среди них медик: в РФ пишут, что «цели достигнуты»
Новости по теме:
Дата публикации материала: 9 января 2026 в 22:55