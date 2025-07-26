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Харьков дважды атаковали баллистикой: под ударом снова Киевский район

Происшествия 02:18   26.07.2025
Елена Нагорная
Харьков дважды атаковали баллистикой: под ударом снова Киевский район Фото: Вадим Беликов

Вслед за вечерней атакой БпЛА «Черника» и ударом КАБами после полуночи – по Харькову дважды запустили баллистику (в 01:30 и 02:10).

Дополнено в 02:18. Повторный удар баллистической ракетой нанесли россияне по Киевскому району Харькова около 02:10. Есть пострадавшие.

01:51. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о, предварительно, двух попаданиях ракет за пределами города и одном — в городе.


Как пишет начальник ХОВА Олег Синегубов, российская армия нанесла удар баллистикой по Киевскому району Харькова. Последствия этой атаки уточняются. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.

После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

Читайте также: Наземные атаки и удар КАБами по Харькову — сводка Генштаба ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 02:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вслед за вечерней атакой БпЛА «Черника» и ударом КАБами после полуночи – по Харькову дважды запустили баллистику (в 01:30 и 02:10).".