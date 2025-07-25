В центре Харькова — «прилет» БпЛА «Черника»: рядом дома и медучреждение

БпЛА «Черника» ударил по центральной части Харькова в Киевском районе, сообщил в 19:45 мэр Игорь Терехов.

«Вокруг жилая застройка. Последствия уточняем», — добавил он.

По уточненной информации, БпЛА влетел в дорогу, рядом — жилые дома и медицинское учреждение.

Многоквартирный дом поврежден в результате «прилета». Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в 11:30 25 июля КАБ ударил по больнице в Индустриальном районе Харькова, обвалив частично верхний этаж. В здании находилось около сорока человек: медики и пациенты. Сначала троим из них не могли дозвониться, поэтому предполагали, что они могут быть под завалами. Но обошлось, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов: все вышли на связь. В результате удара пострадали 17 человек, среди них — 12-летняя девочка. В основном обошлось легкими ранениями и острой реакцией на стресс. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывом также задело девять частных домов и две машины. По данным руководителя облпрокуратуры Амила Омарова, для удара по Харькову противник применил бомбы УМПБ-5. Это новое оружие, попадание которого 24 июля зафиксировали впервые — по Шевченковскому району. Отличается новый КАБ от предыдущих большей разрушительной мощью.