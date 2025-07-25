По Харькову ударили две авиабомбы: двое людей могут быть под завалами (видео)

Днем 25 июля по Харькову прилетели такие же КАБы, как накануне — новые российские УМПБ-5, проинформировал главный прокурор области Амил Омаров. Последствия удара показал начальник ХОВА.

Дополнено в 14:30. На момент попадания КАБа в больницу в Харькове там находилось 25 медработников и 13 пациентов, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Повреждено медицинское учреждение, частный дом и два автомобиля, от взрывной волны выбито более 120 окон», — привели данные полицейские.

Дополнено в 14:26. До 14 выросло количество пострадавших от удара КАБами по Харькову. Под завалами больницы еще могут быть люди, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сотрудники ГСЧС спасли четырех человек из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение двух человек. В результате обстрела частично разрушены третий этаж и крыша здания, поврежден частный дом и два автомобиля. Аварийно-спасательная операция продолжается», — написал он.

Дополнено в 14:18. ГУ ГСЧС Украины опубликовало видео спасательной операции на месте «прилета» по харьковской больнице 25 июля.

Дополнено в 13:50. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что трех человек, которые должны были находиться в больнице, не могут найти. Вероятно, люди могут быть под завалами.

Фото с места «прилета» опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

13:43. «Сегодня около половины двенадцатого город получил воздушные удары двумя управляемыми авиационными бомбами. Первое место попадания – это медицинское учреждение, работающее, в котором находились пациенты и медицинский персонал. К сожалению, есть восемь пострадавших, состояние их среднее. Опять же сегодня было использование управляемых авиационных бомб УМПБ-5, как и вчера, по гражданскому населению, по гражданскому объекту, по объекту социальной инфраструктуры. Использовались самолеты Су-34 из Белгородской области. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, изымаются обломки, фиксируются последствия», — сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров на месте «прилета».

Напомним, в11:24 Воздушные силы ВСУ сообщили, что КАБ летит в сторону Харькова. Около 11:28 раздался взрыв. Мэр города проинформировал о «прилете» по Индустриальному району. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 12 пострадавших, четверых госпитализировали.

Вчера, 24 июля, Харьков впервые за месяц оказался днем под ударом российских КАБов. Прилетело по центру города.