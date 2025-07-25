КАБ ударил по медицинскому учреждению в Харькове (дополняется)
Мэр Харькова сообщил, что КАБ ударил прямо в медицинское здание, рядом — помещение, где лечат людей, есть пострадавшие.
Дополнено в 12:40. Информация о погибшем в Харькове не подтверждается. Мэр Игорь Терехов обновил данные и сообщил о семи раненых.
«На эту минуту – 7 раненых. В той или иной степени пострадали девять частных домов и два автомобиля. В этот раз обошлось без пожара», — написал он.
Дополнено в 12:27. Количество пострадавших возросло до семи, трое — в больнице, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 12:17. Синегубов не информирует о погибшем от удара по больнице в Харькове. По его данным пострадавших — шестеро.
«На эту минуту известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки Харькова. В частности, 12-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс. Предварительно российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе города. Экстренные службы работают на месте ударов. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – написал начальник ХОВА.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что КАБ также повредил частный дом.
Дополнено в 11:55. Мэр Харькова сообщил, что количество пострадавших от «прилета» возросло до шести, есть погибший.
«В Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом – еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются. Пострадавший сейчас один», — сообщил Терехов.
Напомним, в11:24 Воздушные силы ВСУ сообщили, что КАБ летит в сторону Харькова. Около 11:28 раздался взрыв. Мэр города проинформировал о «прилете» по Индустриальному району.
Вчера, 24 июля, Харьков впервые за месяц оказался днем под ударом российских КАБов. Прилетело по центру города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, медучреждение, новости Харькова, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 12:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова сообщил, что КАБ ударил прямо в медицинское здание, рядом — помещение, где лечат людей, есть пострадавшие ".