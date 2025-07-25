КАБ ударил по медицинскому учреждению в Харькове (дополняется)

Мэр Харькова сообщил, что КАБ ударил прямо в медицинское здание, рядом — помещение, где лечат людей, есть пострадавшие.

Дополнено в 12:40. Информация о погибшем в Харькове не подтверждается. Мэр Игорь Терехов обновил данные и сообщил о семи раненых.

«На эту минуту – 7 раненых. В той или иной степени пострадали девять частных домов и два автомобиля. В этот раз обошлось без пожара», — написал он.

Дополнено в 12:27. Количество пострадавших возросло до семи, трое — в больнице, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 12:17. Синегубов не информирует о погибшем от удара по больнице в Харькове. По его данным пострадавших — шестеро.

«На эту минуту известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки Харькова. В частности, 12-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс. Предварительно российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе города. Экстренные службы работают на месте ударов. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – написал начальник ХОВА.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что КАБ также повредил частный дом.

Дополнено в 11:55. Мэр Харькова сообщил, что количество пострадавших от «прилета» возросло до шести, есть погибший.

«В Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом – еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются. Пострадавший сейчас один», — сообщил Терехов.

Напомним, в11:24 Воздушные силы ВСУ сообщили, что КАБ летит в сторону Харькова. Около 11:28 раздался взрыв. Мэр города проинформировал о «прилете» по Индустриальному району.

Вчера, 24 июля, Харьков впервые за месяц оказался днем под ударом российских КАБов. Прилетело по центру города.