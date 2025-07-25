КАБами опять атаковали Харьков: прозвучал взрыв (дополняется)
В 11:05 в Харькове прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки КАБами.
В 11:24 Воздушные силы ВСУ сообщили, что КАБ летит в сторону Харькова.
В 11:28 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по городу КАБом, прогремел взрыв.
По предварительной информации, под ударом был Индустриальный район.
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Напомним, вчера, 24 июля, Харьков впервые за месяц оказался днем под ударом российских КАБов. Прилетело по центру города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, кабы, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 11:05 в Харькове прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки КАБами".