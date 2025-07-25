КАБами опять атаковали Харьков: прозвучал взрыв (дополняется)

В 11:05 в Харькове прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки КАБами.

В 11:24 Воздушные силы ВСУ сообщили, что КАБ летит в сторону Харькова.

В 11:28 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по городу КАБом, прогремел взрыв.

По предварительной информации, под ударом был Индустриальный район.

Напомним, вчера, 24 июля, Харьков впервые за месяц оказался днем под ударом российских КАБов. Прилетело по центру города.