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КАБами знову атакували Харків: пролунав вибух, постраждалий

Події 11:39   25.07.2025
Оксана Горун
КАБами знову атакували Харків: пролунав вибух, постраждалий

Об 11:05 у Харкові пролунала повітряна тривога через загрозу атаки КАБами.

Доповнено об 11:39. У Харкові через удар КАБом є постраждалий, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Інформація оновлюється тут.

Об 11:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що КАБ летить у бік Харкова.

Об 11:28 мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удар по місту КАБом, пролунав вибух.

За попередньою інформацією під ударом був Індустріальний район.

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Нагадаємо, вчора, 24 липня, Харків уперше за місяць виявився вдень під ударом російських КАБів. Прилетіло по центру міста.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 11:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Об 11:05 у Харкові пролунала повітряна тривога через загрозу атаки КАБами".