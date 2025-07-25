КАБами знову атакували Харків: пролунав вибух, постраждалий

Об 11:05 у Харкові пролунала повітряна тривога через загрозу атаки КАБами.

Доповнено об 11:39. У Харкові через удар КАБом є постраждалий, повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Об 11:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що КАБ летить у бік Харкова.

Об 11:28 мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удар по місту КАБом, пролунав вибух.

За попередньою інформацією під ударом був Індустріальний район.

Нагадаємо, вчора, 24 липня, Харків уперше за місяць виявився вдень під ударом російських КАБів. Прилетіло по центру міста.