КАБами знову атакували Харків: пролунав вибух, постраждалий
Об 11:05 у Харкові пролунала повітряна тривога через загрозу атаки КАБами.
Доповнено об 11:39. У Харкові через удар КАБом є постраждалий, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Об 11:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що КАБ летить у бік Харкова.
Об 11:28 мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удар по місту КАБом, пролунав вибух.
За попередньою інформацією під ударом був Індустріальний район.
Читайте також: Нову зброю РФ випробували на Харкові — Терехов про наслідки (відео)
Нагадаємо, вчора, 24 липня, Харків уперше за місяць виявився вдень під ударом російських КАБів. Прилетіло по центру міста.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «КАБами знову атакували Харків: пролунав вибух, постраждалий»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Об 11:05 у Харкові пролунала повітряна тривога через загрозу атаки КАБами".