КАБ влучив по медичній установі в Харкові (доповнюється)
Мер Харкова повідомив, що КАБ ударив просто в медичну будівлю, поряд – приміщення, де лікують людей, є постраждалі та загиблий.
Доповнено о 12:40. Інформація про загиблого в Харкові не підтверджується. Мер Ігор Терехов оновив дані та повідомив про семеро поранених.
“На цю хвилину – сім поранених. У той чи іншій мірі постраждали дев’ять приватних будинків та два авто. Цього разу обійшлося без пожежі”, – написав він.
Доповнено о 12:27. Кількість постраждалих зросла до семи, троє – в лікарні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 12:17. Синєгубов не інформує про загиблого від удару по лікарні в Харкові. За його даними, постраждалих – шестеро.
“Зокрема, 12-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес. Попередньо, російська бомба влучила у дах медичного закладу в Індустріальному районі міста. Екстрені служби працюють на місці ударів. Постраждалим надається вся необхідна допомога”, – написав Синєгубов.
Мер Ігор Терехов повідомив, що КАБ також пошкодив приватний будинок.
Доповнено об 11:55. Мер Харкова повідомив, що кількість постраждалих від “прильоту” зросла до шести, є загиблий.
“В Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд – ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються. Постраждалий наразі один”, – повідомив Терехов.
Нагадаємо, об 11:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що КАБ летить у бік Харкова. Близько 11:28 пролунав вибух. Мер міста поінформував про “приліт” по Індустріальному району.
Вчора, 24 липня, Харків уперше за місяць опинився днем під ударом російських КАБів. Прилетіло по центру міста.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, медучреждение, новини Харкова, прилет, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 12:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова повідомив, що КАБ ударив просто в медичну будівлю, поряд – приміщення, де лікують людей, є постраждалі та загиблий".