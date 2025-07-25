Нову зброю РФ випробували на Харкові – Терехов про наслідки (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов зранку 25 липня в етері нацмарафону прокоментував наслідки удару по центру Харкова двома новими російськими авіабомбами – УМПБ-5.

Такі бомби раніше по місту не прилітали.

“Харків був під обстрілами. Це були два КАБи – нова зброя Російської Федерації, яка була випробувана, як я розумію, на місті Харкові, на цивільному населенні. І як результат цього обстрілу – дуже багато руйнацій, постраждалих. Поранено було 44 людини, серед яких, на жаль, ми маємо вісім дітей, у тому числі троє немовлят, які перебувають у лікарні”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Харківський міський голова повідомив, що через цей удар багато руйнувань. Постраждали багатоповерхівки, розбита трансформаторна підстанція, вилетіли сотні вікон.

“До кінця дня нам вдалося відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання. Було вибито дуже багато вікон, практично тисячі вікон, які були вибиті. І вчора до ночі наші працівники комунальних підприємств, волонтери, працівники Червоного Христа допомагали нам, ми працювали. Будемо продовжувати ще й сьогодні працювати, бо були вибиті вікна у 26 будинках, які розташовані поряд. Ну, і крім цього було влучання в ткацьку фабрику, яка працювала, це було цивільне підприємство. І як наслідок цього влучання виникла така потужна пожежа, яку вдалося згасити нашим рятувальникам. Наслідки дійсно дуже-дуже серйозні”, – констатував Терехов.

При цьому, за його словами, мешканці багатоповерхівок, що постраждали, залишилися жити у своїх квартирах – про розселення ніхто не просив.

24 липня Харківська обласна прокуратура повідомила, що по місту влучили авіабомби УМПБ-5 (раніше зазвичай використовували УМПБ Д-3). Вони пролетіли відстань 100 км. Особливість цих бомб – велика руйнівність та ймовірність завдати поранення людям.

Нагадаємо, після 11:00 у Харкові пролунали два вибухи. Під ударом був центр. Одна з бомб упала на подвір’я багатоповерхівок, де в цей момент знаходилися люди. Дивом ніхто не загинув, але кількість постраждалих уже більша за сорок – серед них двоє немовлят. Друга бомба вдарила по підприємству легкої промисловості, там також виникла пожежа. Співробітники встигли перейти в укриття до удару, тому не постраждали. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів пошкоджені 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватні домогосподарства. Вибухова хвиля вибила 612 вікон. За даними обласної прокуратури, росіяни застосували авіабомби УМПБ-5, які запустили з літаків Су-34 з Бєлгородської області. Снаряди пролетіли близько 100 км. Начальник ХОВА Олег Синєгубов наголосив, що це перший за місяць удар КАБами по Харкову вдень. Він назвав це “поганим сигналом”.