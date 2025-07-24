Пошкоджені 20 будинків: Терехов підсумував наслідки авіаудару по Харкову

Наслідки удару авіабомбами по Харкову підсумував мер Ігор Терехов. Загалом, за його даними, постраждали 37 людей.

“Сьогодні серед білого дня російський агресор вдарив по густозаселеному мікрорайону Харкова двома керованими авіабомбами вагою по 250 кг кожна. В цей момент надворі були люди. І лише дивом обійшлося без загиблих”, – написав Терехов у телеграмі.

Він поінформував, що в Шевченківському районі, де зафіксували обидва влучання, а також у сусідньому Холодногірському були загалом пошкоджені 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватних домогосподарства. Вибуховою хвилею було вибито 612 вікон.

“Втім, ці дані попередні, адже поквартирне обстеження досі триває”, – уточнив Терехов.

Удар також залишив вирву на дорожньому покритті, повідомив мер. Згоріли сім автівок, ще 18 – пошкоджені. Руйнацій зазнав виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств та його складське приміщення. Поруч є електрична підстанція – її пошкодження не критичні, і вже до вечора енергетики планують повністю відновити електропостачання всім споживачам.

“Комунальники, рятувальники, правоохоронці, волонтери, медики, загін швидкого реагування «Червоного Хреста» – всі на місці. Ми вже почали закривати вибиті вікна, але ще не всюди це можливо – у багатьох квартирах спершу потрібно розчистити рами від скла. Завтра поряд з місцем вибухів працюватиме мобільний ЦНАП. Мешканці будинків зможуть подати заяви на компенсацію за програмою «єВідновлення». Запитів на розселення поки що немає: люди намагаються привести до ладу свої оселі. Але ми готові до змін ситуації, тому пропонуємо тимчасове житло в гуртожитках”, – додав Терехов.

Нагадаємо, після 11:00 у Харкові пролунали два вибухи. Як повідомив мер Ігор Терехов, росіяни атакували авіабомбами центр міста, Шевченківський район. Одна з них упала поряд із багатоповерховим будинком, там спалахнуло близько 15 авто. Друга бомба вдарила по підприємству легкої промисловості, там також виникла пожежа. Внаслідок ударів пошкоджене скління у десяти багатоповерхових житлових будинках. За даними обласної прокуратури, росіяни застосували авіабомби УМПБ-5, які були запущені з літаків Су-34 із Бєлгородської області та пролетіли близько 100 кілометрів. Відомо про 33 постраждалих, серед яких четверо неповнолітніх та вагітна. У дівчат 10 років та 28 днів, а також вагітної – гостра реакція на стрес, а у 17-річних хлопця та дівчини – вибухові поранення. Начальник ХОВА Олег Синєгубов наголосив, що це перший за місяць удар КАБами по Харкову вдень. Він назвав це “поганим сигналом”.