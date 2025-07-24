Повреждены 20 домов: Терехов подытожил последствия авиаудара по Харькову

Последствия удара авиабомбами по Харькову подытожил мэр Игорь Терехов. Всего, по его данным, пострадали 37 человек.

«Сегодня среди белого дня российский агрессор ударил по густозаселенному микрорайону Харькова двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 кг каждая. В этот момент на улице были люди. И лишь чудом обошлось без погибших», — написал мэр в Telegram.

Он проинформировал, что в Шевченковском районе, где зафиксировали оба попадания, а также в соседнем Холодногорском были в общем повреждены 20 жилых домов: 17 многоэтажек и три частных домохозяйства. Взрывной волной было выбито 612 окон.

«Впрочем, эти данные предварительные, ведь поквартирное обследование до сих пор продолжается», — уточнил Терехов.

Удар также оставил воронку в дорожном покрытии, сообщил мэр. Сгорели семь автомобилей, еще 18 — повреждены. Разрушениям подвергся производственный цех текстильного предприятия, админздание одного из коммунальных предприятий и его складское помещение. Рядом есть электрическая подстанция — ее повреждения не критичны, поэтому уже к вечеру энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение всем потребителям.

«Коммунальщики, спасатели, правоохранители, волонтеры, медики, отряд быстрого реагирования «Красного Креста» — все на месте. Мы уже начали закрывать выбитые окна, но еще не везде это возможно — во многих квартирах сначала нужно расчистить рамы от стекла. Завтра рядом с местом взрывов будет работать мобильный ЦПАУ. Жители домов смогут подать заявления на компенсацию по программе «єВідновлення». Запросов на расселение пока нет: люди пытаются привести в порядок свои дома. Но мы готовы к изменениям ситуации, поэтому предлагаем временное жилье в общежитиях», — добавил Терехов.

Напомним, после 11:00 в Харькове прогремели два взрыва. Как сообщил мэр Игорь Терехов, россияне атаковали авиабомбами центр города, Шевченковский район. Одна из них упала рядом с многоэтажным домом, там загорелось около 15 авто. Вторая бомба ударила по предприятию легкой промышленности, там также возник пожар. В результате ударов повреждено остекление в десяти многоэтажных жилых домах. По данным областной прокуратуры, россияне применили авиабомбы УМПБ-5, которые были запущены с самолетов Су-34 из Белгородской области и пролетели около 100 километров. Известно о 33 пострадавших, среди которых четверо несовершеннолетних и беременная. У девочек 10 лет и 28 дней, а также беременной — острая реакция на стресс, а у 17-летних парня и девушки — взрывные ранения. Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что это первый за месяц удар КАБами по Харькову в дневное время. Он назвал это «плохим сигналом».