Удар КАБами по Харкову: пошкодило електропідстанцію й кабель, світло повернули

Харківобленерго повідомило, що ремонтники вже дали електрику абонентам, які залишилися без послуги після атаки КАБами по центру міста.

“Один з авіаційних ударів влучив у трасу проходження кабельної лінії. Крім того, вибухом була пошкоджена будівельна частина трансформаторної підстанції, яка живить розташовані поруч багатоповерхівки”, – пояснили в пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

Енергетики оперативно полагодили пошкоджене обладнання. Наразі, за даними обленерго, світло споживачам повернули.

“Перед фахівцями «Харківобленерго» постало завдання як найшвидше відновити електропостачання та повернути нормальні побутові умови людям, які пережили стресову ситуацію з вибитими вікнами у квартирах та пошкодженими автівками”, – прокоментував начальник Північного району електричних мереж Олександр Баринов.

Завтра ремонтні роботи продовжать, щоб підвищити надійність забезпечення електрикою житлового комплексу, який пережив “приліт”.

Нагадаємо, після 11:00 у Харкові пролунали два вибухи. Під ударом був центр. Одна з бомб упала на подвір’я багатоповерхівок, де в цей момент знаходилися люди. Дивом ніхто не загинув, але кількість постраждалих уже більша за сорок – серед них двоє немовлят. Друга бомба вдарила по підприємству легкої промисловості, там також виникла пожежа. Співробітники встигли перейти в укриття до удару, тому не постраждали. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів пошкоджені 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватні домогосподарства. Вибухова хвиля вибила 612 вікон. За даними обласної прокуратури, росіяни застосували авіабомби УМПБ-5, які запустили з літаків Су-34 з Бєлгородської області. Снаряди пролетіли близько 100 км. Начальник ХОВА Олег Синєгубов наголосив, що це перший за місяць удар КАБами по Харкову вдень. Він назвав це “поганим сигналом”.