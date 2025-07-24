Росіяни атакували Харків дроном “Черника” – Терехов

Росіяни поцілили приватний сектор в Індустріальному районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 17:38. В Індустріальному районі пошкоджені приватні домоволодіння, гараж, вибиті шибки, постраждали гаражі та електромережі, повідомив мер Ігор Терехов. Без поранених та загиблих.

Також вибите скління вікон 2 приватних будинків та адмінбудівлі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

17:25. Зафіксовано удар по Харкову в Індустріальному районі бойовим дроном типу «черника». Приліт у приватному секторі. Наслідки уточнюються», – йдеться у повідомленні міського голови.