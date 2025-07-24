Росіяни атакували Харків дроном “Черника” – Терехов
Росіяни поцілили приватний сектор в Індустріальному районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Доповнено о 17:38. В Індустріальному районі пошкоджені приватні домоволодіння, гараж, вибиті шибки, постраждали гаражі та електромережі, повідомив мер Ігор Терехов. Без поранених та загиблих.
Також вибите скління вікон 2 приватних будинків та адмінбудівлі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
17:25. Зафіксовано удар по Харкову в Індустріальному районі бойовим дроном типу «черника». Приліт у приватному секторі. Наслідки уточнюються», – йдеться у повідомленні міського голови.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Черника-2, дрон, новини Харкова, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 18:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни поцілили приватний сектор в Індустріальному районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".