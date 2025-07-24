Удар КАБами по Харькову: повредило электроподстанцию и кабель, свет вернули
Харьковоблэнерго сообщило, что ремонтники уже дали электричество абонентам, которые остались без услуги после атаки КАБами по центру города.
«Один из авиационных ударов попал в трассу прохождения кабельной линии. Кроме того, взрывом была повреждена строительная часть трансформаторной подстанции, питающей рядом расположенные многоэтажки», — пояснили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики оперативно починили поврежденное оборудование. Сейчас, по данным облэнерго, свет потребителям вернули.
«Перед специалистами «Харьковоблэнерго» встала задача как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть нормальные бытовые условия людям, пережившим стрессовую ситуацию с выбитыми окнами в квартирах и поврежденными автомобилями», – прокомментировал начальник Северного района электрических сетей Александр Баринов.
Завтра ремонтные работы продолжат, чтобы повысить надежность обеспечения электричество жилищного комплекса, пережившего «прилет».
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Напомним, после 11:00 в Харькове прогремели два взрыва. Под ударом был центр. Одна из бомб упала во двор многоэтажек, где в этот момент были люди. Чудом никто не погиб, но количество пострадавших уже превысило сорок — среди них двое младенцев. Вторая бомба ударила по предприятию легкой промышленности, там также возник пожар. Сотрудники успели перейти в укрытие до удара, потому не пострадали. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ударов повреждены 20 жилых домов: 17 многоэтажек и три частных домохозяйства. Взрывная волна выбила 612 окон. По данным областной прокуратуры, россияне применили авиабомбы УМПБ-5, которые запустили с самолетов Су-34 из Белгородской области. Снаряды пролетели около 100 километров. Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что это первый за месяц удар КАБами по Харькову в дневное время. Он назвал это «плохим сигналом».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відновлення, восстановление, електрика, кабы, новости Харькова, прилет, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 19:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщило, что ремонтники уже дали электричество абонентам, которые остались без услуги после атаки КАБами по центру города".