Новое оружие РФ испытали на Харькове — Терехов о последствиях (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов утром 25 июля в эфире нацмарафона прокомментировал последствия удара по центру Харькова двумя новыми российскими авиабомбами — УМПБ-5.
Такие бомбы ранее по городу не прилетали.
«Харьков был под обстрелами. Это были два КАБа – новое оружие Российской Федерации, которое было испытано, как я понимаю, в городе Харькове, на гражданском населении. И как результат этого обстрела – очень много разрушений, пострадавших. Ранены были 44 человека, среди которых, к сожалению, у нас восемь детей, в том числе трое младенцев, которые находятся в больнице», — сказал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Харьковский городской голова сообщил, что из-за этого удара — много разрушений. Пострадали многоэтажки, разбита трансформаторная подстанция, вылетели сотни окон.
«До конца дня нам удалось возобновить электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение. Было выбито очень много окон, практически тысячи выбитых окон. И вчера до ночи наши работники коммунальных предприятий, волонтеры, работники Красного Христа помогали нам, мы работали. Будем продолжать еще и сегодня работать, потому что были выбиты окна в 26 домах, расположенных рядом. Ну, и кроме этого было попадание в работавшую ткацкую фабрику, это было гражданское предприятие. И как следствие этого попадания возник такой мощный пожар, который удалось потушить нашим спасателям. Последствия действительно очень серьезные», — констатировал Терехов.
При этом, по его словам, жители пострадавших многоэтажек остались жить в своих квартирах — о расселении никто не просил.
Ранее Харьковская областная прокуратура сообщила, что по городу ударили авиабомбами УМПБ-5 (ранее обычно использовали УМПБ Д-3). Они пролетели расстояние в 100 км. Особенность этих бомб — большая разрушительность и вероятность нанести ранения людям.
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Напомним, после 11:00 в Харькове прогремели два взрыва. Под ударом был центр. Одна из бомб упала во двор многоэтажек, где в этот момент были люди. Чудом никто не погиб, но количество пострадавших уже превысило сорок — среди них двое младенцев. Вторая бомба ударила по предприятию легкой промышленности, там также возник пожар. Сотрудники успели перейти в укрытие до удара, потому не пострадали. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ударов повреждены 20 жилых домов: 17 многоэтажек и три частных домохозяйства. Взрывная волна выбила 612 окон. По данным областной прокуратуры, россияне применили авиабомбы УМПБ-5, которые запустили с самолетов Су-34 из Белгородской области. Снаряды пролетели около 100 километров. Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что это первый за месяц удар КАБами по Харькову в дневное время. Он назвал это «плохим сигналом».
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 09:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов утром 25 июля в эфире нацмарафона прокомментировал последствия удара по центру Харькова двумя новыми российскими авиабомбами — УМПБ-5".