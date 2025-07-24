Новости Харькова — главное за 24 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:30

Из плена вернулись защитники Харьковщины и последний из пограничников Змеиного

Ночью 23 июля завершился девятый этап большого обмена, о котором делегации Украины и РФ договорились в Стамбуле. Всего в рамках этих договоренностей освободили уже более тысячи украинских воинов.

«На родную землю возвращены украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях», — проинформировал Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Обменяли защитников, у которых были ранения и болезни. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и полицейские.

07:08

Ночью над Харьковской областью летали «Шахеды»

За ночь и утро воздушную тревогу в Харькове объявляли трижды. В 00:42 город предупредили об угрозе БпЛА типа «Шахед».

По сообщениям мониторинговых каналов, у границ региона ударные беспилотники появились около полуночи. После объявления тревоги в отдельных районах города слышали работу ПВО. Была информация о БпЛА в пригороде — как ударных, так и разведывательных, однако над территорией города их не фиксировали. В 02:15 прозвучал отбой.

Однако тревогу возобновляли еще дважды: с 04:14 по 05:45 — вновь из-за угрозы «Шахедов».

И с 06:24 по 06:46 — в этот раз из-за баллистики из Крыма.

По состоянию на 07:08 тревоги в Харькове и области нет.