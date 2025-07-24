Новости Харькова — главное за 24 июля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:30
Из плена вернулись защитники Харьковщины и последний из пограничников Змеиного
Ночью 23 июля завершился девятый этап большого обмена, о котором делегации Украины и РФ договорились в Стамбуле. Всего в рамках этих договоренностей освободили уже более тысячи украинских воинов.
«На родную землю возвращены украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях», — проинформировал Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Обменяли защитников, у которых были ранения и болезни. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и полицейские.
07:08
Ночью над Харьковской областью летали «Шахеды»
За ночь и утро воздушную тревогу в Харькове объявляли трижды. В 00:42 город предупредили об угрозе БпЛА типа «Шахед».
По сообщениям мониторинговых каналов, у границ региона ударные беспилотники появились около полуночи. После объявления тревоги в отдельных районах города слышали работу ПВО. Была информация о БпЛА в пригороде — как ударных, так и разведывательных, однако над территорией города их не фиксировали. В 02:15 прозвучал отбой.
Однако тревогу возобновляли еще дважды: с 04:14 по 05:45 — вновь из-за угрозы «Шахедов».
И с 06:24 по 06:46 — в этот раз из-за баллистики из Крыма.
По состоянию на 07:08 тревоги в Харькове и области нет.
Читайте также: Сегодня 24 июля: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 24 июля: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".