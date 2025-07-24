Обмен пленными: семерых защитников из Харькова и области вернули накануне

Семерых защитников из Харьковской области вернули в Украину в рамках девятого этапа большого обмена вечером 23 июля, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди освобожденных — трое харьковчан, двое воинов из Богодуховского района и по одному — из Харьковского и Чугуевского районов.

Как сообщалось, вечером 23 июля завершился девятый этап большого обмена, о котором делегации Украины и РФ договорились в Стамбуле. Всего в рамках этих договоренностей освободили уже более тысячи украинских воинов. В этот раз вернули из плена украинцев, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях. Обменяли защитников, у которых были ранения и болезни. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и полицейские.