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Обмен пленными: семерых защитников из Харькова и области вернули накануне

Общество 15:05   24.07.2025
Елена Нагорная
Обмен пленными: семерых защитников из Харькова и области вернули накануне Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Семерых защитников из Харьковской области вернули в Украину в рамках девятого этапа большого обмена вечером 23 июля, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди освобожденных — трое харьковчан, двое воинов из Богодуховского района и по одному — из Харьковского и Чугуевского районов.

Как сообщалось, вечером 23 июля завершился девятый этап большого обмена, о котором делегации Украины и РФ договорились в Стамбуле. Всего в рамках этих договоренностей освободили уже более тысячи украинских воинов. В этот раз вернули из плена украинцев, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях. Обменяли защитников, у которых были ранения и болезни. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и полицейские.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 15:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семерых защитников из Харьковской области вернули в Украину в рамках девятого этапа большого обмена вечером 23 июля, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".