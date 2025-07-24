Обмін полоненими: сімох захисників із Харкова та області повернули напередодні
Сімох захисників з Харківської області повернули в Україну в межах дев’ятого етапу великого обміну ввечері 23 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Серед звільнених – троє харків’ян, двоє воїнів із Богодухівського району та по одному – з Харківського й Чугуївського районів.
Як повідомлялося, увечері 23 липня завершився дев’ятий етап великого обміну, про який делегації України та РФ домовилися в Стамбулі. Загалом у рамках цих домовленостей звільнили вже понад тисячу українських воїнів. Цього разу повернули з полону українців, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках. Обміняли захисників, які мали поранення та хвороби. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та поліцейські.
Читайте також: Вперше в історії: на Харківщині роботи ЗСУ взяли окупантів у полон (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, обмен пленными, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Обмін полоненими: сімох захисників із Харкова та області повернули напередодні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 15:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сімох захисників з Харківської області повернули в Україну в межах дев’ятого етапу великого обміну ввечері 23 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".