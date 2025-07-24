Обмін полоненими: сімох захисників із Харкова та області повернули напередодні

Сімох захисників з Харківської області повернули в Україну в межах дев’ятого етапу великого обміну ввечері 23 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед звільнених – троє харків’ян, двоє воїнів із Богодухівського району та по одному – з Харківського й Чугуївського районів.

Як повідомлялося, увечері 23 липня завершився дев’ятий етап великого обміну, про який делегації України та РФ домовилися в Стамбулі. Загалом у рамках цих домовленостей звільнили вже понад тисячу українських воїнів. Цього разу повернули з полону українців, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках. Обміняли захисників, які мали поранення та хвороби. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та поліцейські.