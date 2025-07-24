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Обмін полоненими: сімох захисників із Харкова та області повернули напередодні

Суспільство 15:05   24.07.2025
Олена Нагорна
Обмін полоненими: сімох захисників із Харкова та області повернули напередодні Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Сімох захисників з Харківської області повернули в Україну в межах дев’ятого етапу великого обміну ввечері 23 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед звільнених – троє харків’ян, двоє воїнів із Богодухівського району та по одному – з Харківського й Чугуївського районів.

Як повідомлялося, увечері 23 липня завершився дев’ятий етап великого обміну, про який делегації України та РФ домовилися в Стамбулі. Загалом у рамках цих домовленостей звільнили вже понад тисячу українських воїнів. Цього разу повернули з полону українців, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках. Обміняли захисників, які мали поранення та хвороби. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та поліцейські.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Обмін полоненими: сімох захисників із Харкова та області повернули напередодні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 15:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сімох захисників з Харківської області повернули в Україну в межах дев’ятого етапу великого обміну ввечері 23 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".