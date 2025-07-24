За сутки на Харьковщине трое погибших и пять пострадавших от обстрелов — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 24 июля сообщил, что удары оккупантов пришлись по девяти населенным пунктам на Харьковщине.

Наиболее тяжелые последствия — у обстрелов прифронтовых территорий.

«В с. Подлиман Боровской громады погибли 36-летний и 55-летний мужчины и 55-летняя женщина; в с. Петропавловское Великобурлукской громады пострадал 61-летний мужчина; в г. Купянск пострадали 79-летний и 70-летний мужчины, 75-летняя и 49-летняя женщины», — перечислил Синегубов.

В ГСЧС информировали: по селу Подлиман на Изюмщине ударили ночью. Удар частично разрушил частный дом, тот загорелся. Тела погибших извлекли из-под завалов.

По данным Синегубова в регионе за сутки такие разрушения из-за обстрелов:

🔹 В Харьковском районе поврежден частный дом (пгт Слатино), гараж (пгт Казачья Лопань);

🔹 В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Курганное), многоэтажный дом (г. Купянск);

🔹 В Изюмском районе повреждены хозяйственные сооружения неработающей фермы (с. Липчановка), частный дом (с. Подлиман);

🔹 В Чугуевском районе повреждено остекление окон трех двухэтажных зданий и двух хозяйственных сооружений (с. Мартовое).

Против гражданских на Харьковщине россияне применили пять КАБов, 10 ударных БпЛА типа «Герань-2» и четыре FPV-дрона.