За добу на Харківщині троє загиблих, п’ятеро постраждалих від обстрілів – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 24 липня повідомив, що удари окупантів припали до дев’яти населених пунктах на Харківщині.

Найтяжчі наслідки – в обстрілів прифронтових територій.

“У с. Підлиман Борівської громади загинули 36-річний і 55-річний чоловіки та 55-річна жінка; у с. Петропавлівське Великобурлуцької громади постраждав 61-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждали 79-річний і 70-річний чоловіки, 75-річна і 49-річна жінки”, – написав Синєгубов.

У ДСНС інформували: по селу Підлиман на Ізюмщині вдарили вночі. Удар частково зруйнував приватний будинок, той спалахнув. Тіла загиблих витягли з-під завалів.

За даними Синєгубова, в регіоні за добу наступні руйнування через обстріли:

🔹 у Харківському районі пошкоджені: приватний будинок (сел. Слатине), гараж (сел. Козача Лопань);

🔹 у Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки (с. Курганне), багатоповерховий будинок (м. Куп’янськ);



🔹 в Ізюмському районі пошкоджені господарчі споруди непрацюючої ферми (с. Липчанівка), приватний будинок (с. Підлиман);

🔹 у Чугуївському районі пошкоджено скління вікон трьох двоповерхових будівель і двох господарчих споруд (с. Мартове).

Проти цивільних на Харківщині росіяни застосували п’ять КАБів, 10 ударних БпЛА типу “Герань-2” та чотири FPV-дрони.