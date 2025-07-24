За добу на Харківщині троє загиблих, п’ятеро постраждалих від обстрілів – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 24 липня повідомив, що удари окупантів припали до дев’яти населених пунктах на Харківщині.
Найтяжчі наслідки – в обстрілів прифронтових територій.
“У с. Підлиман Борівської громади загинули 36-річний і 55-річний чоловіки та 55-річна жінка; у с. Петропавлівське Великобурлуцької громади постраждав 61-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждали 79-річний і 70-річний чоловіки, 75-річна і 49-річна жінки”, – написав Синєгубов.
У ДСНС інформували: по селу Підлиман на Ізюмщині вдарили вночі. Удар частково зруйнував приватний будинок, той спалахнув. Тіла загиблих витягли з-під завалів.
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За даними Синєгубова, в регіоні за добу наступні руйнування через обстріли:
🔹 у Харківському районі пошкоджені: приватний будинок (сел. Слатине), гараж (сел. Козача Лопань);
🔹 у Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки (с. Курганне), багатоповерховий будинок (м. Куп’янськ);
🔹 в Ізюмському районі пошкоджені господарчі споруди непрацюючої ферми (с. Липчанівка), приватний будинок (с. Підлиман);
🔹 у Чугуївському районі пошкоджено скління вікон трьох двоповерхових будівель і двох господарчих споруд (с. Мартове).
Проти цивільних на Харківщині росіяни застосували п’ять КАБів, 10 ударних БпЛА типу “Герань-2” та чотири FPV-дрони.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, изюмский район, новини Харкова, обстріли, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 24 липня повідомив, що удари окупантів припали до дев’яти населених пунктах на Харківщині".