Взрывы в Харькове вечером 11 февраля: Синегубов рассказал, куда прилетело

В Харькове около 20:00 слышали взрывы. На данный момент известно лишь то, что все «прилеты» — за пределами города.

Первый взрыв прогремел в 19:58. Мониторинговые каналы предупреждали о баллистике в направлении поселка Ольшаны.

О ракете также написали Воздушные силы ВСУ.

После этого мониторинговые каналы и ВС информировали еще о нескольких запусках ракет в том же направлении. Взрывы доходили до Харькова.

Все взрывы прогремели за пределами города, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также он добавил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.