Взрывы в Харькове вечером 11 февраля: Синегубов рассказал, куда прилетело
В Харькове около 20:00 слышали взрывы. На данный момент известно лишь то, что все «прилеты» — за пределами города.
Первый взрыв прогремел в 19:58. Мониторинговые каналы предупреждали о баллистике в направлении поселка Ольшаны.
О ракете также написали Воздушные силы ВСУ.
После этого мониторинговые каналы и ВС информировали еще о нескольких запусках ракет в том же направлении. Взрывы доходили до Харькова.
Все взрывы прогремели за пределами города, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также он добавил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.
Дата публикации материала: 11 февраля 2026 в 20:52