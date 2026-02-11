Live

Вибухи в Харкові ввечері 11 лютого: Синєгубов розповів, куди прилетіло

Події 20:52   11.02.2026
Олена Нагорна
Вибухи в Харкові ввечері 11 лютого: Синєгубов розповів, куди прилетіло

У Харкові близько 20:00 чули вибухи. На цей час відомо лише те, що всі “прильоти” – за межами міста.

Перший вибух пролунав о 19:58. Моніторингові канали попереджали про балістику у напрямку селища Вільшани.

Про ракету також написали Повітряні сили ЗСУ.

Після цього моніторингові канали та ПС інформували ще про кілька запусків ракет у тому ж напрямку. Вибухи доходили до Харкова.

Усі вибухи пролунали за межами міста, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також він додав, що наразі інформація про постраждалих не надходила.

Читайте також: Авіація РФ 11 лютого закидала КАБами Харківщину – наслідки (фото)

Автор: Олена Нагорна
