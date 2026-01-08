Live

Как будут отключать свет 9 января в Харькове и области: графики

Общество 20:18   08.01.2026
Оксана Якушко
Как будут отключать свет 9 января в Харькове и области: графики Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В пятницу, 9 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–19:00; 20:30-22:00
1.2 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–24:00
2.1 08:00–13:30; 20:30-24:00
2.2 00:00–03:00; 08:00-13:30; 20:30-24:00
3.1 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-22:00
3.2 03:00-06:30; 10:00–17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 03:00–06:30; 13:30–17:00
5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30
5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30
6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА
К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА
08.01.2026, 18:27
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
08.01.2026, 21:43
Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
08.01.2026, 20:45
Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе
Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе
08.01.2026, 22:06
О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января
О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января
08.01.2026, 23:00

Новости по теме:

08.01.2026
На Харьковщине – аварийные отключения света, действуют и почасовые графики
29.12.2025
Как будут отключать электричество в Харькове и области 29 декабря: график
27.12.2025
Графики отключений электричества ввели в Харькове и области 27 декабря
25.12.2025
Как будут отключать свет в регионе сегодня – энергетики опубликовали графики
13.12.2025
Массированный удар по энергетике Украины нанесла РФ 13 декабря: что известно


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет 9 января в Харькове и области: графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 января 2026 в 20:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 9 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".