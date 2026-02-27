Осторожно, мошенники! Укрэнерго предупреждает об опасной рассылке

Мошенники начали массово рассылать электронные письма якобы от имени НЭК «Укрэнерго». В компании предупредили об опасности подобных сообщений.

«Темы мошеннических писем – например: «График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля»; «Обновленный график ограничений» и т.д. Сообщения направляются с фейкового адреса: uaenergy@et-sy-newnews.com, который не принадлежит «Укрэнерго». При этом в адресную строку добавляются реальные адреса office@ua.energy или info@ua.energy, чтобы вызвать доверие у получателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что адресату письма предлагают скачать «график отключений», за которым скрывается вредоносное программное обеспечение. После запуска – это приложение может украсть пароли, банковские данные и личную информацию, предоставить посторонним доступ к вашему устройству, использовать его для осуществления кибератак.

В Укрэнерго подчеркнули: они никогда не рассылают графики отключений в личные сообщения. Компания также не распространяет в письмах какое-либо программное обеспечение для загрузки.

Если вам пришло письмо со следующими предложениями: