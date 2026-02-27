Live

Осторожно, мошенники! Укрэнерго предупреждает об опасной рассылке

Общество 16:14   27.02.2026
Виктория Яковенко
Осторожно, мошенники! Укрэнерго предупреждает об опасной рассылке Фото: НЭК «Укрэнерго»

Мошенники начали массово рассылать электронные письма якобы от имени НЭК «Укрэнерго». В компании предупредили об опасности подобных сообщений.

«Темы мошеннических писем – например: «График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля»; «Обновленный график ограничений» и т.д. Сообщения направляются с фейкового адреса: uaenergy@et-sy-newnews.com, который не принадлежит «Укрэнерго». При этом в адресную строку добавляются реальные адреса office@ua.energy или info@ua.energy, чтобы вызвать доверие у получателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что адресату письма предлагают скачать «график отключений», за которым скрывается вредоносное программное обеспечение. После запуска – это приложение может украсть пароли, банковские данные и личную информацию, предоставить посторонним доступ к вашему устройству, использовать его для осуществления кибератак.

В Укрэнерго подчеркнули: они никогда не рассылают графики отключений в личные сообщения. Компания также не распространяет в письмах какое-либо программное обеспечение для загрузки.

Если вам пришло письмо со следующими предложениями:

  • не загружайте файлы из него;
  • не переходите по ссылкам;
  • немедленно удалите сообщение из почты;
  • при случайной загрузке – немедленно проверьте устройство антивирусом.

Читайте также: На собственном опыте: что делать, если мошенники атакуют ваш телефон и аккаунт

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
26.02.2026, 18:42
«Прилет» был по территории учебного заведения в Харькове — Терехов
«Прилет» был по территории учебного заведения в Харькове — Терехов
27.02.2026, 10:58
Новости Харькова — главное 27 февраля: удары «Молний», погибшие в области
Новости Харькова — главное 27 февраля: удары «Молний», погибшие в области
27.02.2026, 16:33
В Харькове слышали взрывы: БпЛА ударил по предприятию – Терехов
В Харькове слышали взрывы: БпЛА ударил по предприятию – Терехов
27.02.2026, 12:43
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе
27.02.2026, 07:35
БпЛА атаковали село в Харьковском районе: среди пострадавших – дети
БпЛА атаковали село в Харьковском районе: среди пострадавших – дети
27.02.2026, 16:31

Новости по теме:

27.02.2026
Аварийные отключения света применили в Харькове и области — облэнерго
23.02.2026
Аварийные отключения электричества начались на Харьковщине: что известно
02.02.2026
В Харькове и области – аварийные отключения света
30.01.2026
На Харьковщине – аварийные отключения света: действуют и почасовые графики
23.01.2026
Почасовые, аварийные и специальные графики: разницу объяснили в облэнерго


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Осторожно, мошенники! Укрэнерго предупреждает об опасной рассылке», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мошенники начали массово рассылать электронные письма якобы от имени НЭК «Укрэнерго». В компании предупредили об опасности подобных сообщений.".