Осторожно, мошенники! Укрэнерго предупреждает об опасной рассылке
Мошенники начали массово рассылать электронные письма якобы от имени НЭК «Укрэнерго». В компании предупредили об опасности подобных сообщений.
«Темы мошеннических писем – например: «График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля»; «Обновленный график ограничений» и т.д. Сообщения направляются с фейкового адреса: uaenergy@et-sy-newnews.com, который не принадлежит «Укрэнерго». При этом в адресную строку добавляются реальные адреса office@ua.energy или info@ua.energy, чтобы вызвать доверие у получателя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что адресату письма предлагают скачать «график отключений», за которым скрывается вредоносное программное обеспечение. После запуска – это приложение может украсть пароли, банковские данные и личную информацию, предоставить посторонним доступ к вашему устройству, использовать его для осуществления кибератак.
В Укрэнерго подчеркнули: они никогда не рассылают графики отключений в личные сообщения. Компания также не распространяет в письмах какое-либо программное обеспечение для загрузки.
Если вам пришло письмо со следующими предложениями:
- не загружайте файлы из него;
- не переходите по ссылкам;
- немедленно удалите сообщение из почты;
- при случайной загрузке – немедленно проверьте устройство антивирусом.
Читайте также: На собственном опыте: что делать, если мошенники атакуют ваш телефон и аккаунт
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: графики, мошенники, НЭК "Укрэнерго";
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Осторожно, мошенники! Укрэнерго предупреждает об опасной рассылке», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 16:14;