Обережно, шахраї! Укренерго попереджає про небезпечну розсилку
Шахраї почали масово розсилати електронні листи начебто від імені НЕК «Укренерго». У компанії попередили про небезпеку таких повідомлень.
«Теми шахрайських листів – на кшталт: «Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого»; «Оновлений графік обмежень» тощо. Повідомлення надсилаються з фейкової адреси: uaenergy@et-sy-newnews.com, яка не належить «Укренерго». При цьому, до адресного рядка додаються реальні адреси office@ua.energy або info@ua.energy, щоб викликати довіру в отримувача», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що адресату листа пропонують завантажити «графік відключень», за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення. Після запуску – ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.
В Укренерго наголосили: вони ніколи не розсилають графіки відключень в особисті повідомлення. Компанія також не поширює в листах будь-яке програмне забезпечення для завантаження.
Тож, якщо вам надійшов лист із такими пропозиціями:
- не завантажуйте файли з нього;
- не переходьте за посиланнями;
- негайно видаліть повідомлення з пошти;
- у разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом.
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 16:14