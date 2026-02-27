Live

Обережно, шахраї! Укренерго попереджає про небезпечну розсилку

Суспільство 16:14   27.02.2026
Вікторія Яковенко
Обережно, шахраї! Укренерго попереджає про небезпечну розсилку Фото: НЕК “Укренерго”

Шахраї почали масово розсилати електронні листи начебто від імені НЕК «Укренерго». У компанії попередили про небезпеку таких повідомлень.

«Теми шахрайських листів – на кшталт: «Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого»; «Оновлений графік обмежень» тощо. Повідомлення надсилаються з фейкової адреси: uaenergy@et-sy-newnews.com, яка не належить «Укренерго». При цьому, до адресного рядка додаються реальні адреси office@ua.energy або info@ua.energy, щоб викликати довіру в отримувача», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адресату листа пропонують завантажити «графік відключень», за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення. Після запуску – ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.

В Укренерго наголосили: вони ніколи не розсилають графіки відключень в особисті повідомлення. Компанія також не поширює в листах будь-яке програмне забезпечення для завантаження.

Тож, якщо вам надійшов лист із такими пропозиціями:

  • не завантажуйте файли з нього;
  • не переходьте за посиланнями;
  • негайно видаліть повідомлення з пошти;
  • у разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом.

Читайте також: На власному досвіді: що робити, коли шахраї атакують ваш телефон і акаунти

Автор: Вікторія Яковенко
