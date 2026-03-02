Енергетики повідомили, як вимикатимуть світло сьогодні на Харківщині
В АТ “Хаьковобленерго” пояснили, що через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 2 березня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 11:30-15:00; 22:00-24:00
1.2 11:30-15:00
2.1 11:30-15:00; 22:00-24:00
2.2 08:00-15:00; 22:00-24:00
3.1 15:00-18:30
3.2 15:00-18:30
4.1 11:30-18:30
4.2 15:00-18:30
5.1 08:00-11:30; 19:00-22:00
5.2 08:00-11:30; 19:00-22:00
6.1 08:00-11:30; 15:00-22:00
6.2 08:00-11:30; 19:00-22:00
Список адрес із чергами — тут.
