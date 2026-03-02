Енергетики повідомили, як вимикатимуть світло сьогодні на Харківщині

В АТ “Хаьковобленерго” пояснили, що через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 2 березня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 11:30-15:00; 22:00-24:00

1.2 11:30-15:00

2.1 11:30-15:00; 22:00-24:00

2.2 08:00-15:00; 22:00-24:00

3.1 15:00-18:30

3.2 15:00-18:30

4.1 11:30-18:30

4.2 15:00-18:30

5.1 08:00-11:30; 19:00-22:00

5.2 08:00-11:30; 19:00-22:00

6.1 08:00-11:30; 15:00-22:00

6.2 08:00-11:30; 19:00-22:00

Список адрес із чергами — тут.