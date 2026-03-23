Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 23 березня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляють у АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

3.2 17:00-18:30

5.2 18:30-22:00

Список адрес за чергами — ТУТ.

Також з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В обленерго також наголосили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому закликали абонентів стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах.