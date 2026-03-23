Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки
Фото: АТ “Харківобленерго”
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 23 березня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляють у АТ “Харківобленерго”.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
3.2 17:00-18:30
5.2 18:30-22:00
Список адрес за чергами — ТУТ.
Також з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
В обленерго також наголосили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому закликали абонентів стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах.
Популярно
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: графіки, отключения света, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 09:10;