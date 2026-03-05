Коли сьогодні не буде світла на Харківщині, розповіли енергетики
Фото: АТ “Харківобленерго”
Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 5 березня, на Харківщині запровадили графіки погодинних відключень світла.
Про це інформують в АТ «Харківобленерго». Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 13:00-16:30
2.2 13:00-16:30
3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
5.1 09:30-13:00; 20:00-23:30
5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30
6.1 09:30-13:00; 20:00-23:30
6.2 09:30-13:00
Список адрес із чергами — тут.
