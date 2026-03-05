Live

Коли сьогодні не буде світла на Харківщині, розповіли енергетики

Суспільство 09:22   05.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Коли сьогодні не буде світла на Харківщині, розповіли енергетики Фото: АТ “Харківобленерго”

Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 5 березня, на Харківщині запровадили графіки погодинних відключень світла. 

Про це інформують в АТ «Харківобленерго». Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 13:00-16:30

3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00

3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 08:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 09:30-13:00; 20:00-23:30

5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.1 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.2 09:30-13:00

Список адрес із чергами —  тут.

Читайте також: Двоє загиблих та 13 постраждалих – Синєгубов про наслідки ударів РФ

