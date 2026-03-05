Live

Когда сегодня не будет света в Харьковской области, рассказали энергетики

Общество 09:22   05.03.2026
Когда сегодня не будет света в Харьковской области, рассказали энергетики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 5 марта, на Харьковщине ввели графики почасовых отключений света. 

Об этом информируют в АО «Харьковоблэнерго». Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 13:00-16:30

3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00

3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 08:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 09:30-13:00; 20:00-23:30

5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.1 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.2 09:30-13:00

Список адресов с очередями — здесь.

