Когда сегодня не будет света в Харьковской области, рассказали энергетики
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 5 марта, на Харьковщине ввели графики почасовых отключений света.
Об этом информируют в АО «Харьковоблэнерго». Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 13:00-16:30
2.2 13:00-16:30
3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
4.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
5.1 09:30-13:00; 20:00-23:30
5.2 09:30-13:00; 20:00-23:30
6.1 09:30-13:00; 20:00-23:30
6.2 09:30-13:00
Список адресов с очередями — здесь.
- • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 09:22;