Двое погибших и 13 пострадавших – Синегубов о последствиях ударов РФ

Происшествия 08:48   05.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 14 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Водяное Ольховатской громады погибла 27-летняя женщина; в с. Клиновая Новоселовка Золочевской общины погибла 64-летняя женщина; в с. Новопокровка пострадали девять человек: мужчины 37, 58, 46, 49 лет, женщины 67, 67, 56, 63, 46 лет и 17-летняя девушка; в с. Каменная Яруга Чугуевской громады пострадали 52-летний мужчина, 48-летняя и 68-летняя женщины», – уточнил начальник ХОВА.

По Харьковщине за сутки ударило следующее вооружение:

  • 17 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • 39 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Харькове поврежден частный дом, в Купянском районе под обстрелом оказался магазин, в Богодуховском – предприятие.

«В Изюмском районе повреждены электросети, в Харьковском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, восемь частных домов; в Чугуевском районе повреждена база отдыха, жилой дом, гаражи (пос. Эсхар); два многоквартирных дома, девять автомобилей, железнодорожная инфраструктура, электросети, гражданское предприятие, два магазина (сел. Новопокровка); три жилых дома, электросети (с. Каменная Яруга)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Из-за утренней атаки БпЛА в Харькове начался пожар

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 08:48;

