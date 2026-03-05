Live

Из-за утренней атаки БпЛА в Харькове начался пожар

Происшествия 08:35   05.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за утренней атаки БпЛА в Харькове начался пожар

Утром 5 марта после атаки БпЛА в Индустриальном районе бушевал пожар, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, из-за падения горели обломки беспилотника на площади около одного квадратного метра. Обошлось без пострадавших, уточнили в ГСЧС. В целом, в результате российских атак за сутки зафиксировали семь возгораний. Пожарные ликвидировали огонь в Чугуевском, Харьковском, Купянском районах области и Харькове.

«Вечером в поселке Шевченково Купянского района вражеский обстрел вызвал пожар, площадью 150 квадратных метров, горели два гаража. В поселке Новопокровка Чугуевского района вражеский дрон попал в частный жилой дом. В результате взрыва пострадали десять человек», – добавили в ГСЧС.

Читайте также: Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно

Автор: Николь Костенко-Лагутина
