Из-за утренней атаки БпЛА в Харькове начался пожар

Утром 5 марта после атаки БпЛА в Индустриальном районе бушевал пожар, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, из-за падения горели обломки беспилотника на площади около одного квадратного метра. Обошлось без пострадавших, уточнили в ГСЧС. В целом, в результате российских атак за сутки зафиксировали семь возгораний. Пожарные ликвидировали огонь в Чугуевском, Харьковском, Купянском районах области и Харькове.

«Вечером в поселке Шевченково Купянского района вражеский обстрел вызвал пожар, площадью 150 квадратных метров, горели два гаража. В поселке Новопокровка Чугуевского района вражеский дрон попал в частный жилой дом. В результате взрыва пострадали десять человек», – добавили в ГСЧС.