Через ранкову атаку БпЛА в Харкові почалася пожежа

Вранці 5 березня після атаки БпЛА в Індустріальному районі вирувала пожежа, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, через падіння горіли уламки безпілотника на площі близько квадратного метра. Обійшлося без постраждалих, уточнили у ДСНС. Загалом у результаті російських атак за добу зафіксували сім загорянь. Пожежники ліквідували вогонь у Чугуївському, Харківському, Куп’янському районах області, а також – у Харкові.

“Ввечорі у селищі Шевченкове Куп’янського району ворожий обстріл спричинив пожежу площею 150 квадратних метрів, горіли два гаражі. У селищі Новопокровка Чугуївського району ворожий дрон влучив в приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху постраждало десять осіб“, – додали у ДСНС.