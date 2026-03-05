Live

Через ранкову атаку БпЛА в Харкові почалася пожежа

Події 08:35   05.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 5 березня після атаки БпЛА в Індустріальному районі вирувала пожежа, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, через падіння горіли уламки безпілотника на площі близько квадратного метра. Обійшлося без постраждалих, уточнили у ДСНС. Загалом у результаті російських атак за добу зафіксували сім загорянь. Пожежники ліквідували вогонь у Чугуївському, Харківському, Куп’янському районах області, а також – у Харкові.

Ввечорі у селищі Шевченкове Куп’янського району ворожий обстріл спричинив пожежу площею 150 квадратних метрів, горіли два гаражі. У селищі Новопокровка Чугуївського району ворожий дрон влучив в приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху постраждало десять осіб“, – додали у ДСНС.

Читайте також: Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків — що відомо

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
