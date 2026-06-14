Три бої точилися на Харківщині від ранку 15 червня – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакували оборону українських захисників біля населених пунктів Гранів та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ.
Один бій українських воїнів з окупантами точиться дотепер.
На Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили один штурм росіян, які намагалися просунутися вперед у бік Курилівки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 10 атак окупантів, які намагалися просунутися у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви та у районі Ямполя.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 16:40;