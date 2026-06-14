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Три бої точилися на Харківщині від ранку 15 червня – Генштаб ЗСУ

Фронт 16:40   14.06.2026
Оксана Якушко
Три бої точилися на Харківщині від ранку 15 червня – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакували оборону українських захисників біля населених пунктів Гранів та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ.

Один бій українських воїнів з окупантами точиться дотепер.

На Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили один штурм росіян, які намагалися просунутися вперед у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 10 атак окупантів, які намагалися просунутися у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви та у районі Ямполя.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакували оборону українських захисників біля населених пунктів Гранів та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ.".