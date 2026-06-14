Три боя шли на Харьковщине с утра 15 июня — Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали оборону украинских защитников возле населенных пунктов Гранов и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ.
Один бой украинских защитников с оккупантами идет до сих пор.
На Купянском направлении украинские защитники остановили один штурм россиян, пытавшихся продвинуться в сторону села Куриловка.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 10 атак оккупантов, которые пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Озерное, Лиман, Диброва и в районе Ямполя.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 16:40;