Три боя шли на Харьковщине с утра 15 июня — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали оборону украинских защитников возле населенных пунктов Гранов и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ.

Один бой украинских защитников с оккупантами идет до сих пор.

На Купянском направлении украинские защитники остановили один штурм россиян, пытавшихся продвинуться в сторону села Куриловка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 10 атак оккупантов, которые пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Озерное, Лиман, Диброва и в районе Ямполя.