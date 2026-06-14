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Три боя шли на Харьковщине с утра 15 июня — Генштаб ВСУ

Фронт 16:40   14.06.2026
Оксана Якушко
Три боя шли на Харьковщине с утра 15 июня — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали оборону украинских защитников возле населенных пунктов Гранов и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ.

Один бой украинских защитников с оккупантами идет до сих пор.

На Купянском направлении украинские защитники остановили один штурм россиян, пытавшихся продвинуться в сторону села  Куриловка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 10 атак оккупантов, которые пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Озерное, Лиман, Диброва и в районе Ямполя.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 16:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали оборону украинских защитников возле населенных пунктов Гранов и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ.".