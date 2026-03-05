Двоє загиблих та 13 постраждалих – Синєгубов про наслідки ударів РФ
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та 14 населених пунктів області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Водяне Вільхуватської громади загинула 27-річна жінка; у с. Клинова Новоселівка Золочівської громади загинула 64-річна жінка; у с. Новопокровка постраждали 10 людей: чоловіки 37, 58, 46, 49 років, жінки 67, 67, 56, 63, 46 років та 17-річна дівчина; у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади постраждали 52-річний чоловік, 48-річна і 68-річна жінки”, – уточнив начальник ХОВА.
По Харківщині за добу вдарило таке озброєння:
- 17 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- 39 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в Харкові пошкоджений приватний будинок, у Куп’янському районі під обстрілом опинився магазин, у Богодухівському – підприємство.
“В Ізюмському районі пошкоджено електромережі; у Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Санжари), вісім приватних будинків (сел. Безлюдівка); у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку, житловий будинок, гаражі (сел. Есхар); два багатоквартирні будинки, девʼять автомобілів, залізничну інфраструктуру, електромережі, цивільне підприємство, два магазини (сел. Новопокровка); три житлові будинки, електромережі (с. Кам’яна Яруга)“, – додав Синєгубов.
