Двоє загиблих та 13 постраждалих – Синєгубов про наслідки ударів РФ

Події 08:48   05.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих та 13 постраждалих – Синєгубов про наслідки ударів РФ

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та 14 населених пунктів області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Водяне Вільхуватської громади загинула 27-річна жінка; у с. Клинова Новоселівка Золочівської громади загинула 64-річна жінка; у с. Новопокровка постраждали 10 людей: чоловіки 37, 58, 46, 49 років, жінки 67, 67, 56, 63, 46 років та 17-річна дівчина; у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади постраждали 52-річний чоловік, 48-річна і 68-річна жінки”, – уточнив начальник ХОВА.

По Харківщині за добу вдарило таке озброєння:

  • 17 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • 39 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Харкові пошкоджений приватний будинок, у Куп’янському районі під обстрілом опинився магазин, у Богодухівському – підприємство.

“В Ізюмському районі пошкоджено електромережі; у Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Санжари), вісім приватних будинків (сел. Безлюдівка); у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку, житловий будинок, гаражі (сел. Есхар); два багатоквартирні будинки, девʼять автомобілів, залізничну інфраструктуру, електромережі, цивільне підприємство, два магазини (сел. Новопокровка); три житлові будинки, електромережі (с. Кам’яна Яруга)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: Через ранкову атаку БпЛА в Харкові почалася пожежа

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
