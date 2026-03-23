Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 23 марта, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщают в АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

3.2 17:00-18:30

5.2 18:30-22:00

Список адресов за очередями — ЗДЕСЬ.

Также с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В облэнерго также акцентировали, что ситуация в энергосистеме постоянно изменяется, поэтому призвали абонентов следить за сообщениями на официальных ресурсах.