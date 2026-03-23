Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики

Общество 09:10   23.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 23 марта, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщают в АО «Харьковоблэнерго». 

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

3.2 17:00-18:30

5.2 18:30-22:00

Список адресов за очередями — ЗДЕСЬ. 

Также с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В облэнерго также акцентировали, что ситуация в энергосистеме постоянно изменяется, поэтому призвали абонентов следить за сообщениями на официальных ресурсах.

Читайте также: Беспилотники и КАБы летели на регион, о последствиях сообщил Синегубов

Новости Харькова — главное за 23 марта: РФ захватила новые территории
23.03.2026, 08:34
Сегодня 23 марта 2026: какой праздник и день в истории
23.03.2026, 06:00
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
22.03.2026, 13:40
На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State
23.03.2026, 07:15
«Мы немного переживаем»: в Харькове 15% выпускников не хотят сдавать НМТ
22.03.2026, 17:20
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики
23.03.2026, 09:10

  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 09:10;

