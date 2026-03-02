Энергетики сообщили, как будут выключать свет сегодня на Харьковщине

В АО «Хаьковоблэнерго» объяснили, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 2 марта, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 11:30-15:00; 22:00-24:00

1.2 11:30-15:00

2.1 11:30-15:00; 22:00-24:00

2.2 08:00-15:00; 22:00-24:00

3.1 15:00-18:30

3.2 15:00-18:30

4.1 11:30-18:30

4.2 15:00-18:30

5.1 08:00-11:30; 19:00-22:00

5.2 08:00-11:30; 19:00-22:00

6.1 08:00-11:30; 15:00-22:00

6.2 08:00-11:30; 19:00-22:00

Список адресов с очередями — здесь.

