Энергетики сообщили, как будут выключать свет сегодня на Харьковщине
Изображение создано ИИ
В АО «Хаьковоблэнерго» объяснили, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 2 марта, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 11:30-15:00; 22:00-24:00
1.2 11:30-15:00
2.1 11:30-15:00; 22:00-24:00
2.2 08:00-15:00; 22:00-24:00
3.1 15:00-18:30
3.2 15:00-18:30
4.1 11:30-18:30
4.2 15:00-18:30
5.1 08:00-11:30; 19:00-22:00
5.2 08:00-11:30; 19:00-22:00
6.1 08:00-11:30; 15:00-22:00
6.2 08:00-11:30; 19:00-22:00
Список адресов с очередями — здесь.
Читайте также: Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
2 марта 2026 в 11:05