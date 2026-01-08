Live

Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки

Суспільство 20:18   08.01.2026
Оксана Якушко
Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

У п’ятницю, 9 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-19:00; 20:30-22:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 08:00-13:30; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня
Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня
08.01.2026, 23:00
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати
02.01.2026, 11:58
Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій
Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій
08.01.2026, 20:45
Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста
Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста
08.01.2026, 21:43
Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки
08.01.2026, 20:18
Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі
Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі
08.01.2026, 22:06

Новини за темою:

08.01.2026
У Харкові й області – аварійні відключення світла, діють і погодинні графіки
29.12.2025
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
27.12.2025
Графіки відключень електрики запровадили в Харкові та області 27 грудня
25.12.2025
Як відключатимуть світло в регіоні сьогодні – енергетики опублікували графіки
13.12.2025
Масованого удару по енергетиці України завдала РФ 13 грудня: що відомо


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2026 в 20:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 9 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".