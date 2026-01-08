Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки

У п’ятницю, 9 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-19:00; 20:30-22:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 08:00-13:30; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Список адрес за чергами – тут.