Вночі загинув український пілот МіГ-29, у 2000-му він закінчив харківський виш

Події 14:02   23.08.2025
Вікторія Яковенко
Вночі загинув український пілот МіГ-29, у 2000-му він закінчив харківський виш Фото: 40 бригада тактичної авіації «Привид Києва»

Льотчик 40 бригади тактичної авіації «Привид Києва» Сергій Бондарь загинув в ніч на 23 серпня.

Трагедія сталася, коли пілот МіГ-29 повертався після виконання бойового завдання і заходив на посадку, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Наразі причини та обставини катастрофи встановлюються, додали у ПС ЗСУ.

летчик погиб
Фото: 40 бригада тактичної авіації «Привид Києва»

У бригаді льотчика повідомили, що майор Сергій Бондарь був заступник командира ескадрильї. Він народився в 1979 році в місті Кропивницькому, де й мешкав разом з родиною: дружиною, сином і донькою.

«У 2000 році успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗСУ. Все своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті», – зазначили у бригаді.

летчик погиб
Фото: 40 бригада тактичної авіації «Привид Києва»

А з початком повномасштабного вторгнення РФ Бондарь повернувся до військової служби, став на захист неба – у 40 БрТА. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29.

«Саме на винищувачах МІГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту. Пам’ятаємо Сергія Бондаря, як виваженого і фахового льотчика. Людину з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх», – розповіли його побратими.

Автор: Вікторія Яковенко
