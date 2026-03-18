Смертельна ДТП сталася на Харківщині: водій в’їхав в електроопору (фото)

Аварія сталася 17 березня близько 02:00 на 417 км автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Сніжків Богодухівського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“55-річний водій автомобіля Volkswagen рухався зі сторони Харкова в напрямку Києва. Він допустив виїзд автомобіля на узбіччя та наїхав на перешкоду у вигляді електроопори”, – встановили правоохоронці.

Внаслідок аварії водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, 24-річна пасажирка отримала травми, її шпиталізували.

Всі обставини та причини ДТП встановлюються.

Свідків аварії правоохоронці просять звертатися за телефоном: 067 743 06 99 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП.

Нагадаємо, раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що на 8% зменшилась кількість ДТП в регіоні у лютому. Загалом на Харківщині сталося 282 аварії, в яких двоє людей загинули та 48 отримали травми різного ступеня важкості.