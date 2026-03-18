Смертельна ДТП сталася на Харківщині: водій в’їхав в електроопору (фото)

Події 12:43   18.03.2026
Вікторія Яковенко
Смертельна ДТП сталася на Харківщині: водій в’їхав в електроопору (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася 17 березня близько 02:00 на 417 км автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Сніжків Богодухівського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“55-річний водій автомобіля Volkswagen рухався зі сторони Харкова в напрямку Києва. Він допустив виїзд автомобіля на узбіччя та наїхав на перешкоду у вигляді електроопори”, – встановили правоохоронці.

Внаслідок аварії водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, 24-річна пасажирка отримала травми, її шпиталізували.

Всі обставини та причини ДТП встановлюються.

Свідків аварії правоохоронці просять звертатися за телефоном: 067 743 06 99 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП.

ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що на 8% зменшилась кількість ДТП в регіоні у лютому. Загалом на Харківщині сталося 282 аварії, в яких двоє людей загинули та 48 отримали травми різного ступеня важкості.

Автор: Вікторія Яковенко
Смертельна ДТП сталася на Харківщині: водій в’їхав в електроопору (фото)
Смертельна ДТП сталася на Харківщині: водій в’їхав в електроопору (фото)
18.03.2026, 12:43
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
18.03.2025, 06:00
Є постраждалі й загиблий: ворог знову вдарив по Харкову (доповнюється)
18.03.2026, 11:36
На “Інтерсіті” з Києва до Харкова більше не доїхати? Пояснення УЗ, чи надовго
18.03.2026, 12:22
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Новини Харкова — головне 18 березня: удари по місту, зміни у русі “Інтерсіті”
18.03.2026, 12:29

Якщо вам цікава новина: «Смертельна ДТП сталася на Харківщині: водій в’їхав в електроопору (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 12:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 17 березня близько 02:00 на 417 км автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Сніжків Богодухівського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".