На “Інтерсіті” з Києва до Харкова більше не доїхати? Пояснення УЗ, чи надовго

Оригінально 12:22   18.03.2026
Вікторія Яковенко
На “Інтерсіті” з Києва до Харкова більше не доїхати? Пояснення УЗ, чи надовго Фото: “УЗ”

Рух поїзда “Інтерсіті” сполученням Київ-Харків тимчасово обмежать. В АТ «Укрзалізниця» пояснили, як тепер курсуватиме потяг.

“Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах. Зауважимо, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години”, – повідомили в УЗ.

Там зазначили, що для зручності пасажирів графіки руху скоригували — запроваджені стикувальні маршрути.

“Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті. Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня”, – заявили в УЗ.

Залізничники уточнили, що інші маршрути з/до Харкова курсують без змін.

Зазначимо, що два дні тому, 16 березня, власникам квитків на “Інтерсіті” у додатку УЗ прийшло повідомлення, що після ворожого обстрілу ці потяги їхатимуть знеструмлену ділянку під резервним тепловозом. Через це виникали незручності з кондиціонуванням та туалетами.

поезд Интерсити уведомление

“Це орієнтовно останні 2-3 години на шляху до Харкова та перші 2-3 години на шляху поїзда від Харкова. На цьому відрізку поїзд прямуватиме без світла, кондиціонування, з закритими вбиральнями та буфетом”, – йшлося у повідомленні.

Також пасажирів попереджали, що потяг приїде до кінцевої станції із затримкою до двох годин.

Автор: Вікторія Яковенко
Якщо вам цікава новина: «На “Інтерсіті” з Києва до Харкова більше не доїхати? Пояснення УЗ, чи надовго», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 12:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїзда “Інтерсіті” сполученням Київ-Харків тимчасово обмежать. В АТ «Укрзалізниця» пояснили, як тепер курсуватиме потяг.".