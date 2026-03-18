На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли

Оригинально 12:22   18.03.2026
Виктория Яковенко
Движение поезда «Интерсити» сообщением Киев-Харьков временно ограничат. В АО «Укрзалізниця» объяснили, как теперь будет курсировать поезд.

«Сейчас временное ограничение курсирования поездов Интерсити на участке в Полтаву со стыковочными маршрутами в Харьков в спальных вагонах. Отметим, что в последние недели из-за ограничений энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до 3 часов. В отдельные дни прибытие происходило уже после начала комендантского часа», — сообщили в УЗ.

Там отметили, что для удобства пассажиров и более своевременного прибытия график движения скорректировали — введены стыковочные маршруты.

«Сейчас продолжаются восстановительные работы, а также усиленные меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов Интерсити. Планируется, что курсирование Интерсити в Харьков будет возобновлено до конца марта», — заявили в УЗ.

Железнодорожники уточнили, что другие маршруты из/в Харьков курсируют без изменений.

Отметим, что два дня назад, 16 марта, владельцы билетов на «Интерсити» в приложении УЗ получили сообщение, что после вражеских обстрелов эти поезда будут ехать обесточенный участок под резервным тепловозом. Из-за этого возникали неудобства с кондиционированием и туалетами.

поезд Интерсити уведомление

«Это примерно последние 2–3 часа пути до Харькова и первые 2–3 часа пути поезда от Харькова. На этом участке поезд будет следовать без освещения, кондиционирования, с закрытыми туалетами и буфетом», — говорилось в сообщении.

Также пассажиров предупреждали, что поезд приедет к конечной станции с задержкой до двух часов.

Автор: Виктория Яковенко
