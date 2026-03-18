Мог помогать РФ ударить по ТЭС: подозревают бывшего сотрудника

Происшествия 10:28   18.03.2026
В облуправлении СБУ сообщили, что задержали вероятного агента РФ, который мог помогать врагу готовить удар по одной из самых больших ТЭС в Украине. 

По версии следствия, возможный предатель – житель Чугуевского района, который ранее работал электросварщиком на этой же ТЭС. В поле зрение оккупантов мужчина попал, публикуя пророссийские нарративы в ТГ-каналах.

«Установлено, что фигурант получил поручение от куратора из России: выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после ее обстрела оккупантами. Также он должен был проверить близлежащую местность вокруг станции: есть ли там средства ПВО, защищающие стратегический объект. Соответствующие данные он собирал во время разведвылазок рядом с объектом, а также в разговорах со своими знакомыми», – пишут силовики.

Однако сотрудники СБУ задержали вероятного предателя еще в начале его шпионажа. Во время обысков у него также нашли смартфон с доказательствами сотрудничества с Россией.

«Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы», – добавили в СБУ.

Читайте также: Наводил удары по Харькову: безработный горожанин проведет в тюрьме 15 лет

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
18.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 18 марта: ночью ВС РФ вновь ударили по городу
Новости Харькова — главное 18 марта: ночью ВС РФ вновь ударили по городу
18.03.2026, 11:10
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
18.03.2026, 07:15
Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову (дополняется)
Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову (дополняется)
18.03.2026, 11:36
Пять человек пострадали в Золочеве из-за ударов БпЛА, бушевали пожары (фото)
Пять человек пострадали в Золочеве из-за ударов БпЛА, бушевали пожары (фото)
18.03.2026, 07:49
Десять населенных пунктов атаковали за сутки россияне: есть пострадавшие
Десять населенных пунктов атаковали за сутки россияне: есть пострадавшие
18.03.2026, 08:55

Новости по теме:

15.01.2026
Терехов обратился к харьковчанам: враг разрушил крупный энергообъект
30.10.2025
Чиновник лесничества на Харьковщине работал на врага – суд вынес приговор
16.09.2025
«Враг не имеет никаких продвижений вглубь Купянска»: комментарий Канашевича
29.08.2025
Ситуация остается сложной – ОТГВ «Харьков» о сутках и потерях врага
13.08.2025
Враг пытается закрепиться в Купянске, удается ли — данные ВСУ (видео)


  Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 10:28;

