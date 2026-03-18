Мог помогать РФ ударить по ТЭС: подозревают бывшего сотрудника

В облуправлении СБУ сообщили, что задержали вероятного агента РФ, который мог помогать врагу готовить удар по одной из самых больших ТЭС в Украине.

По версии следствия, возможный предатель – житель Чугуевского района, который ранее работал электросварщиком на этой же ТЭС. В поле зрение оккупантов мужчина попал, публикуя пророссийские нарративы в ТГ-каналах.

«Установлено, что фигурант получил поручение от куратора из России: выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после ее обстрела оккупантами. Также он должен был проверить близлежащую местность вокруг станции: есть ли там средства ПВО, защищающие стратегический объект. Соответствующие данные он собирал во время разведвылазок рядом с объектом, а также в разговорах со своими знакомыми», – пишут силовики.

Однако сотрудники СБУ задержали вероятного предателя еще в начале его шпионажа. Во время обысков у него также нашли смартфон с доказательствами сотрудничества с Россией.

«Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы», – добавили в СБУ.