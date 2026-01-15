Live

Терехов обратился к харьковчанам: враг разрушил крупный энергообъект

Происшествия 16:37   15.01.2026
Виктория Яковенко
Терехов обратился к харьковчанам: враг разрушил крупный энергообъект Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что армия РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры.

«Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации», – отметил мэр.

Он заверил, что верит в коммунальщиков и энергетиков.

«Они уже не раз доказывали, что могут работать в самых тяжелых условиях. Мы готовились к разным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно. Информацию будем давать оперативно и по существу», — подчеркнул Терехов.

Напомним, после 14:40 в Харькове были слышны взрывы. Армия РФ атаковала пригород, сообщили мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов. Мониторинговые каналы информировали о целях, летевших в направлении Песочина. На фоне взрывов у некоторых горожан пропал свет.

Автор: Виктория Яковенко
