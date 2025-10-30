Live
  • Чт 30.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.01
  • EUR 48.87

Чиновник лесничества на Харьковщине работал на врага – суд вынес приговор

Общество 12:35   30.10.2025
Виктория Яковенко
Чиновник лесничества на Харьковщине работал на врага – суд вынес приговор Фото: id-legalgroup.com

Шесть лет за решеткой проведет 53-летний мужчина. Правоохранители доказали, что он сотрудничал с россиянами во время оккупации Харьковщины.

Осужденный – старший мастер леса Боровского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство». В Харьковской областной прокуратуре установили, что после захвата предприятия военными РФ оно продолжило функционировать под контролем оккупантов — уже под российским названием.

«Обвиняемый согласился на предложение представителей государства-агрессора и занял аналогичную должность в незаконно созданном лесничестве, которое действовало на базе украинского госпредприятия», — добавили правоохранители.

Фигурант руководил деятельностью подчиненных, обеспечивал использование материально-технической базы лесничества в интересах оккупационной администрации, за что получал вознаграждение в российских рублях, отметили в прокуратуре.

«На занимаемой должности он находился до освобождения территории ВСУ. В судебном заседании мужчина отрицал свою вину», — уточнили правоохранители.

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Ему назначили шесть лет тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, управлением и распоряжением имуществом предприятия сроком на 10 лет, а также с конфискацией имущества.

Напомним, подозрение в подготовке теракта в областном центре получил безработный 54-летний харьковчанин. По данным облпрокуратуры, ранее он являлся одним из антимайдановцев и пытался захватить здание Харьковской обладминистрации в 2014 году. За это он уже понес уголовную ответственность.

Читайте также: Харьковчанку посадили на 15 лет за государственную измену: чем помогала РФ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, отключения света
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, отключения света
30.10.2025, 12:03
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
30.10.2025, 09:45
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
28.10.2025, 11:05
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света
30.10.2025, 08:03
Сегодня 30 октября 2025: какой день в истории
Сегодня 30 октября 2025: какой день в истории
30.10.2025, 06:00
Чиновник лесничества на Харьковщине работал на врага – суд вынес приговор
Чиновник лесничества на Харьковщине работал на врага – суд вынес приговор
30.10.2025, 12:35

Новости по теме:

16.09.2025
«Враг не имеет никаких продвижений вглубь Купянска»: комментарий Канашевича
29.08.2025
Ситуация остается сложной – ОТГВ «Харьков» о сутках и потерях врага
13.08.2025
Враг пытается закрепиться в Купянске, удается ли — данные ВСУ (видео)
26.06.2025
За поджог на железной дороге обещали 100 тыс $: 15 лет «светит» жителю области
12.06.2025
Символическая цифра ко дню РФ: потери врага перевалили за 1 миллион – Генштаб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Чиновник лесничества на Харьковщине работал на врага – суд вынес приговор», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 12:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть лет за решеткой проведет 53-летний мужчина. Правоохранители доказали, что он сотрудничал с россиянами во время оккупации Харьковщины.".