Чиновник лесничества на Харьковщине работал на врага – суд вынес приговор

Шесть лет за решеткой проведет 53-летний мужчина. Правоохранители доказали, что он сотрудничал с россиянами во время оккупации Харьковщины.

Осужденный – старший мастер леса Боровского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство». В Харьковской областной прокуратуре установили, что после захвата предприятия военными РФ оно продолжило функционировать под контролем оккупантов — уже под российским названием.

«Обвиняемый согласился на предложение представителей государства-агрессора и занял аналогичную должность в незаконно созданном лесничестве, которое действовало на базе украинского госпредприятия», — добавили правоохранители.

Фигурант руководил деятельностью подчиненных, обеспечивал использование материально-технической базы лесничества в интересах оккупационной администрации, за что получал вознаграждение в российских рублях, отметили в прокуратуре.

«На занимаемой должности он находился до освобождения территории ВСУ. В судебном заседании мужчина отрицал свою вину», — уточнили правоохранители.

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Ему назначили шесть лет тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, управлением и распоряжением имуществом предприятия сроком на 10 лет, а также с конфискацией имущества.

