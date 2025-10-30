Харьковчанин, пытавшийся захватить ХОГА в 2014, мог готовить теракт в городе

В облпрокуратуре пишут: подозрение в подготовке теракта в областном центре получил харьковчанин.

Подозреваемый – 54-летний безработный житель Харькова. Ранее он был одним из антимайдановцев и пытался захватить здание Харьковской обладминистрации в 2014 году. За это он уже понес уголовную ответственности.

«Расследование установило, что осенью 2025 года через мессенджер он получил задачу изготовить самодельное взрывное устройство. По указаниям «куратора» мужчина должен был собрать СВУ из подручных средств и в дальнейшем заложить его в определенном месте на территории Харькова. Точные координаты для закладки взрывчатки он должен был получить впоследствии», – установили в прокуратуре.

Во время обысков в доме вероятного террориста нашли недоделанную взрывчатку, а также телефон, в котором остались улики, подтверждающие общение подозреваемого с куратором.

«По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Правоохранители также решают вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемого», – добавили правоохранители.