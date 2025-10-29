Помощник россиян на Харьковщине мог остаться безнаказанным? Решение суда

Правоохранители дважды отстояли в апелляции приговор мужчине, который, по данным следствия, помогал оккупантам во время захвата Купянщины.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 46-летний фигурант во время временной оккупации поселка Шевченково поддерживал представителей РФ. Он «сливал» им адреса проживания ветеранов АТО/ООС и правоохранителей.

«Кроме того, осужденный помогал оккупантам обустраивать блокпосты, предлагал местным жителям быть посредником между ними и российскими военными. За период оккупации он даже успел получить грамоту и благодарность от главного гауляйтера Харьковщины «за весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине», — отметили правоохранители.

После деоккупации поселка мужчину задержали. Его взяли под стражу. В суде он рассказал, что его оклеветали. Адвокат обосновывал, что клиент имеет проукраинскую позицию, пел украинские песни и за украинскую пиксельную форму во время оккупации его избили россияне, добавили в прокуратуре.

Диканский райсуд Полтавской области оправдал мужчину по недоказанности вины. Его отпустили из СИЗО.

Однако прокуроры оспорили решение. Полтавский апелляционный суд признал мужчину виновным в пособничестве РФ, ему назначили 10 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в государственных органах сроком 15 лет с конфискацией имущества.

Затем Верховный Суд вернул дело на повторное рассмотрение. 24 октября Полтавский апелляционный суд снова поддержал позицию прокуроров.