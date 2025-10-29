Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

Помощник россиян на Харьковщине мог остаться безнаказанным? Решение суда

Общество 15:25   29.10.2025
Виктория Яковенко
Помощник россиян на Харьковщине мог остаться безнаказанным? Решение суда Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители дважды отстояли в апелляции приговор мужчине, который, по данным следствия, помогал оккупантам во время захвата Купянщины.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 46-летний фигурант во время временной оккупации поселка Шевченково поддерживал представителей РФ. Он «сливал» им адреса проживания ветеранов АТО/ООС и правоохранителей.

«Кроме того, осужденный помогал оккупантам обустраивать блокпосты, предлагал местным жителям быть посредником между ними и российскими военными. За период оккупации он даже успел получить грамоту и благодарность от главного гауляйтера Харьковщины «за весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине», — отметили правоохранители.

приговор помощнику россиян на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

После деоккупации поселка мужчину задержали. Его взяли под стражу. В суде он рассказал, что его оклеветали. Адвокат обосновывал, что клиент имеет проукраинскую позицию, пел украинские песни и за украинскую пиксельную форму во время оккупации его избили россияне, добавили в прокуратуре.

Диканский райсуд Полтавской области оправдал мужчину по недоказанности вины. Его отпустили из СИЗО.

Однако прокуроры оспорили решение. Полтавский апелляционный суд признал мужчину виновным в пособничестве РФ, ему назначили 10 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в государственных органах сроком 15 лет с конфискацией имущества.

Затем Верховный Суд вернул дело на повторное рассмотрение. 24 октября Полтавский апелляционный суд снова поддержал позицию прокуроров.

Читайте также: Под Харьковом застрелили собаку – полиция выяснила мотивы подозреваемого

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.10.2025, 14:13
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
28.10.2025, 19:57
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
29.10.2025, 14:06
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
28.10.2025, 18:55
Продуктовый апокалипсис: что и по каким ценам будут есть харьковчане до весны
Продуктовый апокалипсис: что и по каким ценам будут есть харьковчане до весны
29.10.2025, 09:35
Помощник россиян на Харьковщине мог остаться безнаказанным? Решение суда
Помощник россиян на Харьковщине мог остаться безнаказанным? Решение суда
29.10.2025, 15:25

Новости по теме:

28.10.2025
Бросил гранату в гараж: жителя Богодухова приговорили за убийство
23.10.2025
На Харьковщине приговорили подполковника РФ: какие приказы отдавал
21.10.2025
Уклониста из Харькова посадили на три года
17.10.2025
Развращал 11-летних и хранил порно с ними — приговор педофилу с Харьковщины
13.10.2025
Шесть лет тюрьмы получил предатель из Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Помощник россиян на Харьковщине мог остаться безнаказанным? Решение суда», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители дважды отстояли в апелляции приговор мужчине, который, по данным следствия, помогал оккупантам во время захвата Купянщины.".