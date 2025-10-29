Помощник россиян на Харьковщине мог остаться безнаказанным? Решение суда
Правоохранители дважды отстояли в апелляции приговор мужчине, который, по данным следствия, помогал оккупантам во время захвата Купянщины.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 46-летний фигурант во время временной оккупации поселка Шевченково поддерживал представителей РФ. Он «сливал» им адреса проживания ветеранов АТО/ООС и правоохранителей.
«Кроме того, осужденный помогал оккупантам обустраивать блокпосты, предлагал местным жителям быть посредником между ними и российскими военными. За период оккупации он даже успел получить грамоту и благодарность от главного гауляйтера Харьковщины «за весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине», — отметили правоохранители.
После деоккупации поселка мужчину задержали. Его взяли под стражу. В суде он рассказал, что его оклеветали. Адвокат обосновывал, что клиент имеет проукраинскую позицию, пел украинские песни и за украинскую пиксельную форму во время оккупации его избили россияне, добавили в прокуратуре.
Диканский райсуд Полтавской области оправдал мужчину по недоказанности вины. Его отпустили из СИЗО.
Однако прокуроры оспорили решение. Полтавский апелляционный суд признал мужчину виновным в пособничестве РФ, ему назначили 10 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в государственных органах сроком 15 лет с конфискацией имущества.
Затем Верховный Суд вернул дело на повторное рассмотрение. 24 октября Полтавский апелляционный суд снова поддержал позицию прокуроров.
Читайте также: Под Харьковом застрелили собаку – полиция выяснила мотивы подозреваемого
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: приговор, россияне, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Помощник россиян на Харьковщине мог остаться безнаказанным? Решение суда», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 15:25;