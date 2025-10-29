Live
  • Ср 29.10.2025
Помічник росіян на Харківщині міг залишитись безкарним? Рішення суду

Суспільство 15:25   29.10.2025
Вікторія Яковенко
Правоохоронці двічі відстояли в апеляції вирок чоловіку, який, за даними слідства, допомагав окупантам під час захоплення Куп’янщини.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 46-річний фігурант під час тимчасової окупації селища Шевченкове підтримував представників РФ. Він «зливав» їм адреси проживання ветеранів АТО/ООС та правоохоронців.

«Крім того, засуджений допомагав окупантам облаштовувати блокпости, пропонував місцевим мешканцям бути посередником між ними й російськими військовими. За період окупації він навіть встиг отримати «грамоту» та «благодарность» від головного гауляйтера Харківщини «за весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине», – зазначили правоохоронці.

приговор помощнику россиян на Харьковщине

Після деокупації селища чоловіка затримали. Його взяли під варту. У суді він розповів, що його обмовили. Адвокат доводив, що клієнт має проукраїнську позицію, співав українські пісні і за українську піксельну форму під час окупації його побили росіяни, додали в прокуратурі.

Диканський райсуд Полтавської області виправдав чоловіка через недоведеність вини. Його відпустили з СІЗО.

Однак прокурори оскаржили рішення. Полтавського апеляційний суд визнав чоловіка винним у пособництві РФ, йому призначили 10 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в державних органах строком на 15 років із конфіскацією майна.

Згодом Верховний Суд повернув справу на повторний розгляд. 24 жовтня Полтавський апеляційний суд знову підтримав позицію прокурорів.

Автор: Вікторія Яковенко
