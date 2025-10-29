Помічник росіян на Харківщині міг залишитись безкарним? Рішення суду
Правоохоронці двічі відстояли в апеляції вирок чоловіку, який, за даними слідства, допомагав окупантам під час захоплення Куп’янщини.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 46-річний фігурант під час тимчасової окупації селища Шевченкове підтримував представників РФ. Він «зливав» їм адреси проживання ветеранів АТО/ООС та правоохоронців.
«Крім того, засуджений допомагав окупантам облаштовувати блокпости, пропонував місцевим мешканцям бути посередником між ними й російськими військовими. За період окупації він навіть встиг отримати «грамоту» та «благодарность» від головного гауляйтера Харківщини «за весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине», – зазначили правоохоронці.
Після деокупації селища чоловіка затримали. Його взяли під варту. У суді він розповів, що його обмовили. Адвокат доводив, що клієнт має проукраїнську позицію, співав українські пісні і за українську піксельну форму під час окупації його побили росіяни, додали в прокуратурі.
Диканський райсуд Полтавської області виправдав чоловіка через недоведеність вини. Його відпустили з СІЗО.
Однак прокурори оскаржили рішення. Полтавського апеляційний суд визнав чоловіка винним у пособництві РФ, йому призначили 10 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в державних органах строком на 15 років із конфіскацією майна.
Згодом Верховний Суд повернув справу на повторний розгляд. 24 жовтня Полтавський апеляційний суд знову підтримав позицію прокурорів.
Читайте також: Під Харковом застрелили собаку – поліція з’ясувала мотиви підозрюваного
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: приговор, росіяни, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Помічник росіян на Харківщині міг залишитись безкарним? Рішення суду», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 15:25;